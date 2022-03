Calcio D, Sammaurese ko a domicilio con il Real Forte Querceta: 0-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 20:01 - 02 Marzo 2022

Sconfitta casalinga per la Sammaurese, battuta nel recupero odierno 0-1 dal Real Forte Querceta. Avvio bruciante dei toscani, che passano in vantaggio con la rete di Islamaj (4′). I giallorossi tentano di reagire, tuttavia la formazione ospite chiude bene gli spazi e si mantiene avanti nel parziale all’intervallo. Nella ripresa il match rimane equilibrato e molto maschio, alla fine saranno ben otti gli ammoniti, però la squadra di Protti non riesce a scalfire la solidità dei versiliesi, capaci di conservare il punteggio fino al triplice fischio. Domenica si torna in campo contro un’altra compagine lucchese, avversario sarà infatti il GhiviBorgo.

Il tabellino

SAMMAURESE-REAL FORTE QUERCETA 0-1

SAMMAURESE: Adorni, Gurini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola (89′ Manara), Sedioli, Rosa (87′ Casadio), Scarponi (87′ Camara), Merlonghi, Bonandi, Giannini. A disp: Cheli, Gregorio, Manara, Masini, Casadio, Asllani, Camara, Maltoni, Migani. All Protti

REAL FORTE QUERCETA: Adornato, Maccabruni, Della Pina (32′ Centonze), Bartolini, Bertoni, Del Dotto, Lazzoni (34′ Meucci), Amico, Di Paola, Islamaj (82′ Bechini), Pegollo. A disp: Gagliardi, Bechini, Cosentino, Meucci, Centonze, Nobile, Pecci, Bellucci, Gargani. All Bonuccelli

RETE: 4′ Islamaj

NOTE. Ammoniti: Islamaj, Di Paola, Amico, Maccabruni, Rosa, Sediola, Gaiola, Gurini