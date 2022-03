Cantiere di Porta Galliana. Renzi (FdI) sollecita il restauro delle mura federiciane

Attualità

Rimini

| 17:58 - 02 Marzo 2022

Le Mura federiciane.

Durante la seduta dell'ultimo consiglio comunale (giovedì 24 febbraio) sono arrivati i chiarimenti dell'Assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli sulla situazione del cantiere di Porta Galliana mossa dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi.

L'Amministrazione ha risposto che i ritardi sono dovuti al contenzioso risolto con l’appaltatore che ha firmato solo negli ultimi giorni gli atti di fine lavoro, pianificato entro una cinquantina di giorni.



"Il cantiere di recupero di Porta Galliana" spiega il consigliere Renzi "è stato avviato nel 2018, dopo 4 anni, e il 'fermo' completo dell’attività negli ultimi 5 mesi non ha visto ancora la conclusione dei lavori prevista nel marzo 2021. L'Amministrazione non ha ancora risposto a quanto ammontano i costi fino ad ora sostenuti per il progetto di recupero di Porta Galliana, con una spesa prevista all’inizio di 850mila euro. Nel contesto" continua Renzi "ho richiesto per la terza volta dal 2018, che il restauro e la valorizzazione di Porta Galliana deve riguardare anche le Mura Federiciane superstiti per un centinaio di metri lungo la Via Bastioni Settentrionali, dalla Porta Galliana a Corso Giovanni XXIII°. Nonostante l’importanza storica, le Mura si trovano in uno stato di abbandono e degrado, rovinate dai crolli e da osceni rattoppi, oltre ad essere in parte demolite ad opera di rozze Amministrazioni Comunali per creare posti auto. L’unico intervento effettuato dalla Amministrazione Comunale in queste settimane è stata l’asfaltatura pesante di Via Bastioni Settentrionali, senza rispetto per le Mura storiche sovrastanti".