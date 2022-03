Auto data alle fiamme a Viserba, alla base uno screzio personale: denunciato 38enne

Cronaca

Un 38enne italiano, senza fissa dimora, è stato denunciato in relazione all'incendio appiccato, lo scorso 21 febbraio, a danno di una Smart ForTwo parcheggiata a Viserba. Alla base del gesto, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri nelle indagini, uno screzio personale tra l'indagato e un'altra persona di sua conoscenza, che si era rifiutato di aiutarlo. Così il 38enne aveva deciso di vendicarsi dando fuoco all'automobile sbagliata, essendo infatti di proprietà di una terza persona totalmente estranea alla vicenda. Mentre dava fuoco alla ruota anteriore sinistra, il piromane non si accorse di essere ripreso dalle telecamere presenti in zona. I Carabinieri, raccogliendo testmonianze e ricostruendo i movimenti dell'uomo, è risalito alla sua identità.