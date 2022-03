Stagione 2022 a Misano World Circuit: giovedì via alle prevendite a prezzi scontati

Sport

Misano Adriatico

| 16:52 - 02 Marzo 2022

Sarà una stagione straordinaria ed ogni evento si merita di essere vissuto dal vivo. Giovedì 3 marzo sul circuito TicketOne e sul sito misanocircuit.com partirà la campagna di prevendita per assicurarsi a prezzi scontati i più importanti eventi in programma nei prossimi mesi a Misano World Circuit.

Le prime promozioni riguardano tre eventi attesissimi: l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK (10-12 giugno), il Fanatec GT World Challenge Europe (1-3 luglio) e il Gran Premio MotoGP di San Marino e Riviera di Rimini (2-4 settembre).

Il primo dei tre eventi proposti sarà quindi l’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, che dopo anni di dominio vedrà il turco Toprak Razgatlioglu difendere il titolo dagli agguerriti avversari.

Fino al 10 maggio 2022 sarà praticato uno sconto del 25%.

La promozione Family Tribuna prevede per gli under 12 l’ingresso con un euro associata al biglietto del genitore. I biglietti di tribuna Centrale e Tribuna B consentiranno l’accesso al paddock. La promozione Friend consente di aggiungere il sabato alla domenica con l’aggiunta di 15 euro, mentre sconti ulteriori sono riservati alle donne, agli under 16, mentre l’ingresso gratuito per i portatori di disabilità è regolato sul sito misanocircuit.com

L’abbraccio della Riders’ Land a Valentino Rossi, da quest’anno pilota nel Fanatec GT World Challenge Europe, nel weekend 1-3 luglio 2022.

Si tratta di uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale coi più importanti marchi del motorsport mondiale, da Audi a Ferrari, Lamborghini, Mc Laren, Mercedes e Porsche.

Ad arricchire il programma del weekend di Misano ci saranno anche il Super Trofeo Lamborghini, GT2, GT3, GT4 e ATCC. Con la formula Family Tribuna, i bambini under 12 potranno entrare al prezzo di un euro col biglietto associato a quello del genitore. L’ingresso gratuito per i portatori di disabilità è regolato sul sito misanocircuit.com

Il biglietto di Tribuna Centrale avrà un maxischermo dedicato e l’accesso al paddock sarà consentito in modo gratuito.

Circoletto rosso sul 4 settembre, il giorno del Gran Premio MotoGP di San Marino e Riviera di Rimini, l’ultima tappa europea prima del tour asiatico e il gran finale a Valencia.

Fino al 10 maggio 2022 la maggiore riduzione di prezzo. La Promo Friend prevede, su tutte le tribune, l’aggiunta del sabato al biglietto della domenica col sovrapprezzo di soli 20 euro.

La promozione Family Tribuna consentirà l’ingresso a 5 euro agli under 12. Riduzioni ulteriori per gli under 16, mentre l’ingresso gratuito per i portatori di disabilità è regolato sul sito misanocircuit.com