Al via in regione voucher investimenti in banda ultralarga delle piccole e medie imprese

| 16:17 - 02 Marzo 2022

Al via in Emilia-Romagna i voucher statali per incentivare gli investimenti in banda ultralarga delle piccole e medie imprese. A disposizione ci sono 13,5 milioni con precedenza alle aree montane e interne: nel dettaglio le aziende potranno chiedere un contributo che va dai 300 ai 2.500 euro per la connettività e fino al 31 maggio prossimo - così ha deciso la Regione - potranno farlo solo quelle con sede nelle zone di montagna o interne. La strategia italiana per la banda ultralarga è una delle priorità indicate nel Pnrr e il Governo ha stanziato complessivamente 608 milioni, a livello nazionale, per la digitalizzazione delle imprese. Per l'Emilia-Romagna sono previsti 13,5 milioni disponibili fino esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, entro il 15 dicembre prossimo. "Abbiamo chiesto al ministero di limitare, per i primi tre mesi, l'attivazione della misura ai comuni di montagna e a quelli delle aree interne - spiegano l'assessore all'Agenda digitale, Paola Salomoni, e alla Montagna e aree interne, Barbara Lori -. Ci è sembrato doveroso agevolare quei territori dove c'è maggiormente bisogno di incentivare gli investimenti privati per la connettività a banda larga. Si tratta - continuano Lori e Salomoni - di una decisione perfettamente coerente con l'obiettivo che la Regione si è posta di dare a tutte le aree le stesse possibilità di crescita economica. Dal primo di giugno poi l'opportunità di richiedere i voucher sarà allargata a tutti i comuni dell'Emilia-Romagna".