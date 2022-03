A Venezia la riminese Cinzia Mandrelli vince il premio "La Maschera più bella"

Attualità

| 15:54 - 02 Marzo 2022

Di Grazia Antonioli



Cinzia incanta il Carnevale di Venezia salendo sul podio per la maschera più bella. Con il fratello Piersante "Iron" Mandrelli condivide una grande passione per lo Steampunk, una "corrente" culturale che unisce i costumi storici della Londra Vittoriana ad aspetti fantasy e fantascientifici, tra abiti sontuosi uniti a marchignegni meccanici, creature immaginarie e personaggi misteriosi.

Cinzia ha vinto la sfilata del Carnevale di Venezia un costume di grande impatto realizzato interamente insieme al fratello che ha sfilato con lei. "Io mi occupo principalmente dei tessuti e dei decori" racconta Cinzia "mio fratello cura tutta la parte meccanica che riguarda il movimento, in questo caso, dei draghi sui nostri abiti. Tutta la scheda arduino che regolava i movimenti l'ha realizzata lui". Cinzia ha sfilato con un abito "decorato" da un "drago d'acqua" che le cingeva il corpo spuntandole sulla spalla. Un drago in grado di muovere la testa grazie ad un mini joystick nascosto nel costume e manovrato da Cinzia. "E' stato molto divertente vedere le reazioni dei bambini quando il drago rispondeva 'si' o 'no' alle loro domande" dice ancora Cinzia.

Piersante, già fondatore di San Marino Comics e grande esperto di 'marchignegni', sul suo costume aveva posizionato le ali e ben due draghi, anche loro in grado di muoversi.

Nella più classica regola di ogni cosplayer, i costumi sono stati realizzati da Cinzia e Piersante, utilizzando quando possibile materiali "di recupero", senza acquistare qualcosa di già pronto. Il tutto passando ore ed ore tra colla, stampante 3d, ago, filo e tanta passione. "Ho passato almeno due settimane china sul lavoro, fino all'1 di notte per realizzare questo costume" racconta Cinzia.



I fratelli hanno sfilato sabato ma la proclamazione della vittoria è arrivata il giorno di martedì grasso. "Abbiamo passato bei momenti in giro per Venezia, eravamo un gruppo di sei persone in costume, anche piuttosto ingombranti" dice ridendo Cinzia "ed ad ogni passo venivamo fermati per foto e complimenti. Siamo stati giudicati da una giuria on line e abbiamo ricevuto molti complimenti anche dagli organizzatori del Carnevale". Il premio è un weekend per due persone a Venezia, saranno compresi anche i draghi?