Calcio D, recuperi: il Lentigione piega il Seravezza. Forlì corsaro a Lodi al 92'

| 17:04 - 02 Marzo 2022

Torna in campo la serie D per un nuovo turno di recuperi in questo mercoledì 2 marzo. Vincono il Lentigione e il Progresso in casa, l’Aglianese, il Real Forte Querceta e il Forlì fuori.

RISULTATI

Fanfulla-Forlì 0-1 (recupero 18ª giornata)

RETI: 92' Borrelli.

Bagnolese-Aglianese 0-1 (recupero 19ª giornata)

RETI: 50' Romeo.

Progresso-Borgo San Donnino 4-2 (recupero 19ª giornata)

RETI: 7' Lancellotti, 17' Esposito L., 20' Rossi, 41' Gulinatti, 46' Bagatti, 81' Bagatti.

Sammaurese-Real Forte Querceta 0-1 (recupero 19ª giornata)

RETE: 4' Islamaj.

Tritium-Mezzolara 2-2 (recupero 19ª giornata)

RETI: 10' D Agostino, 18' De Stefano D., 19' Cortesi, 31' Fort.

Lentigione-Seravezza P. 3-1 (recupero 20ª giornata)

RETI: 27' Fantini, 39' Zagnoni, 56' Martino, 78' Iodice.

LA CLASSIFICA Rimini 64; Ravenna 61; *Lentigione 53; Aglianese, Mezzolara 40; Correggese 38; *Sammaurese 37; Forlì, Seravezza 35; Real Forte Querceta, Athletic Carpi 34; Alcione 32; *Fanfulla 31; Prato 29; Sasso Marconi 27; *Bagnolese 25; **Ghiviborgo 23; *Progresso 19.*Borgo San Donnino 21; *Tritium 20.

* gara da recuperare