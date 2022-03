La guerra ucraina frena la ripartenza dell'aeroporto di Rimini: "300.000 passeggeri in meno"

Attualità

Rimini

| 14:25 - 02 Marzo 2022

Aeroporto Fellini di Rimini.

La guerra in Ucraina preoccupa anche il turismo della Riviera romagnola, tradizionale meta di viaggiatori russi, dove è consolidata anche la comunità ucraina, i cui membri sono spesso occupati proprio nel settore turistico. L'aeroporto Fellini di Rimini a inizio anno parlava di "svolta" e prevedeva di chiudere il 2022 con 400 mila passeggeri. Senza la guerra "nel 2022 facevamo più del 2019", ovvero dell'era pre Covid, spiega l'ad di Airiminum Leonardo Corbucci a margine di una conferenza stampa, come riporta l'ANSA. Ma senza il mercato russo e quello ucraino, il rischio è di una catastrofe. "Per capire qual è l'impatto nei nostri confronti - afferma Corbucci - immaginate che noi quest'anno avevamo dieci voli settimanali dall'Ucraina, una quarantina dalla Russia". "Moltiplicati per 300" passeggeri a volo e "per 25 settimane, solamente questi due mercati nel 2022 avrebbero coinvolto 300mila passeggeri".



Negli ultimi tempi la società di gestione del Fellini si è impegnata a portare le principali compagnie aeree russe su Rimini. Un mese fa aveva annunciato l'accordo con Anex Tour, operatore turistico russo tra i più importanti al mondo, il cui piano comprendeva 15 voli settimanali dalla Russia e due dall'Ucraina. Il primo giugno è pronto a partire un volo giornaliero di Pobeda per Mosca che da solo è in grado di garantire 100 mila passeggeri all'anno. Ma il contesto ora è cambiato. "Quest'anno se non ci fosse stata la guerra avreste visto dei volumi di russi che probabilmente nel passato non ci sono mai stati", assicura Corbucci.