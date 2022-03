Albergatore, "No clienti russi filo Putin". Critiche dai gestori dell'aeroporto: "non speculare sul dramma"

Attualità

Rimini

| 14:23 - 02 Marzo 2022

Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AiRiminum.

Leonardo Corbucci, amministratore delegato di AiRiminum, società di gestione dell'aeroporto Fellini, risponde indirettamente a un albergatore di Rimini, Mauro Santinato, che in un'intervista al Resto del Carlino ha detto di non volere clienti russi "filo Putin" e invitato i colleghi albergatori a fare altrettanto. "Trovare sui giornali dei titoli o delle interviste - afferma - contro i russi, secondo me è speculare su un dramma che non fa bene a tutto il territorio". Per Corbucci "le vere vittime sono gli ucraini e i russi", facendo riferimento ai popoli.