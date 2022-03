Crisi Ucraina, anche Santarcangelo si mobilita. Attivata raccolta di prodotti

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:49 - 02 Marzo 2022

I volontari ricevuti dall'amministrazione comunale in municipio.



Si è svolto in Municipio ieri sera (martedì 1° marzo) un incontro tra l’amministrazione comunale e il gruppo CiViVo “Ven èulta Santarcangelo”, momento di restituzione in merito all’attività dei volontari e di confronto sul futuro del gruppo. Insieme a numerose associazioni del territorio, Ven éulta ha lanciato una chiamata di pace e solidarietà per l’Ucraina, avviando una raccolta di prodotti da destinare a chi si trova in una situazione di necessità nel Paese e ai profughi già arrivati in Italia. L’iniziativa, tra l’altro, coinvolge attivamente la comunità ucraina di Santarcangelo, che si sta adoperando per contribuire al presidio del punto di raccolta e allo smistamento dei materiali, esprimendo fin da ora la propria gratitudine per la solidarietà ricevuta.



Tutti i giorni fino a domenica 6 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30 presso la sede temporanea di via Andrea Costa 32, è possibile donare generi alimentari (prodotti a lunga conservazione, secchi o in scatola, omogeneizzati e latte in polvere), capi d’abbigliamento (intimo, calze, giacche, abbigliamento termico, sciarpe, berretti e abbigliamento per bambini), prodotti per l’igiene personale e il primo soccorso (alcol secco, acqua ossigenata, garze sterili, cerotti, bende, lacci e garze emostatiche, siringhe, prodotti per l’igiene del corpo, disinfettanti, pannolini e assorbenti) e utensili come piatti e bicchieri usa e getta, accendini, candele, batterie, fornelli elettrici, sacchi a pelo e coperte.



Chi volesse contribuire alla raccolta di farmaci e prodotti sanitari può farlo anche presso la farmacia comunale di San Martino dei Mulini, dove è possibile donare materiali da medicazione, antinfiammatori, antipiretici e antidolorifici, che possano essere venduti senza prescrizione medica. La farmacia comunale, oltre a fungere da punto di raccolta, applica uno sconto particolare a favore degli utenti che acquisteranno prodotti destinati alla popolazione ucraina.