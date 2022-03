Una riflessione sul femminicidio e non solo: le iniziative per l'8 marzo a Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

02 Marzo 2022

La panchina rossa di Misano con le mimose per l'8 marzo.



L’8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna, è una data simbolica per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche avvenute nel passato. "Ci ricorda, e mai come in questi giorni lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, che la conquista dei diritti è estremamente fragile e non può mai essere data per scontata", argomenta in una nota la Commissione Pari Opportunità di Misano, che ha approntato una serie di iniziative.



§Il calendario si aprirà sabato 5 marzo alle ore 10:00, al centro di quartiere Misano Cella dove troverà sede l’installazione inaugurata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne dal titolo: “Femminicidi: quelle storie di tutti noi”. Dopo i saluti delle autorità locali ci sarà l'intervento di Chiara Mussoni, referente del centro antiviolenza Chiama Chiama - CAV Distretto di Riccione. La Commissione Pari Opportunità insieme alla Biblioteca di Misano Adriatico proporrà una lettura, "Le parole che usiamo", e un tavolo ricco di spunti e idee. Sarà donato simbolicamente al Comitato il libro "Malala. La mia battaglia per i diritti delle ragazze": un inno al diritto allo studio, alla conoscenza, al pieno godimento dell'infanzia e dell'adolescenza.



Martedì 8 marzo sul sito del Comune di Misano e sui suoi canali social verrà trasmesso il cortometraggio "Nessuno mi può limitare" di Giorgia Ubaldi, vincitore del bando provinciale nell’ambito del progetto #FemminilePlurale.



Martedì 15 marzo, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, nella sala consiliare del municipio si terrà un corso di formazione rivolto a donne in cerca di occupazione che vogliono intraprendere un percorso di riqualificazione professionale, partendo dalla stesura di un curriculum alla scelta dei canali di ricerca di occupazione. Il corso, totalmente gratuito, sarà tenuto dalla dott.ssa Francesca Magnani, psicologa del lavoro. A seguire sarà data alle partecipanti la possibilità di un'assistenza personalizzata presso la biblioteca di Misano. La prenotazione è obbligatoria telefonando al 335 7661501 (dalle 9.30 alle 13.30).