Rimini, Ausl Romagna rinnova il parco auto: consegnate 6 nuove vetture Honda

Attualità

Rimini

| 13:03 - 02 Marzo 2022

Le Honda Crv, riconvertite in automediche grazie a Safety Car Rimini.



L'Ausl Romagna prosegue il rinnovamento del proprio parco mezzi, con sei nuove automediche a basso consumo e a basse emissioni inquinanti, consegnate oggi (mercoledì 2 marzo) nella splendida cornice di piazza Cavour, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad. Si tratta di Honda Crv messe a disposizione dalla concessionaria Honda Ricci 2 di Rimini e riconvertite in automediche dai tecnici di Safety Car Rimini. "Abbiamo lavorato giorno e notte per metterle a disposizione il prima possibile", spiega Luigi Girometti di Safety Car, presente alla cerimonia di consegna assieme al socio Giovanni Calafiore. É stata una vera e propria corsa contro il tempo: i tempi di consegna dei telai e quindi delle auto, in questo lungo periodo di pandemia, si possono dilatare fino a 18 mesi. Anche Paolo Ricci ha voluto evidenziare l'impegno di tutti per poter fornire il prima possibile le sei nuove automediche. Dal sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, oltre a un ringraziamento a Ricci Due e Safety Car, un pensiero anche ai soccorritori del 118, "donne e uomini che danno un indispensabile contributo a sostegno della nostra comunità".