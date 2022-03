Rimini, alzare i limiti dei campi elettromagnetici, assessora Montini: 'non è la strada giusta'

Attualità

Probabile innalzamento degi limiti sui campi elettromagentici (da 6 V/m - Volt/metro a 61 V/m). Se ne è parlato recentemente in sede parlamentare durante un'audizione alla Commissione industria, commercio, turismo al Senato nell’ambito dell’iter di approvazione del disegno di legge annuale per la concorrenza. A sollevare la questione il presidente di Assotelecomunicazioni. A darne notizia l'assessora all'ambiente del comune di Rimini Anna Montini che esprime scetticismo sulla questione. "Il via libera all’innalzamento dei limiti" dice Montini "non è la strada per un mercato più equo e per maggiori benefici per l’intera società, ma aprirebbe invece a situazioni di difficile gestione per le amministrazioni locali, che sul campo devono autorizzare le singole installazioni, in un contesto in cui il principio precauzionale è assolutamente importante". Altri paesi europei, ricorda ancora l'assessora, stanno mantenendo limiti bassi come quelli italiani. "Nessuno nega la necessità di investire su una migliore infrastrutturazione tecnologica dei nostri territori, né tantomeno sulla necessità di andare a colmare il digitale divide che ancora penalizza alcune aree del nostro Paese, ma non è questa la via da percorrere."

La diffusione dei servizi e la parità di accesso degli operatori al mercato non può prescindere da una pianficazione che coinvolge anche i comuni. Rimini, dice Montini "si sta attrezzando in tale direzione: come noto stiamo lavorando alla definizione del nuovo regolamento per l'installazione delle antenne attraverso un tavolo che si sta riunendo con cadenza settimanale e che a breve si tradurrà in indicazioni operative. Le modifiche legislative al vaglio però sottrarrebbero capacità decisionali ai Comuni, limitando ancor di più la possibilità applicazione di un regolamento che andrebbe poi ripensato. Al contrario, servirebbero adeguati incentivi affinché gli enti locali siano nelle condizioni di introdurre regolamenti ad hoc tarati sulle caratteristiche del territorio e incentrati sull’imprescindibile dovere di tutelare la salute e il benessere dei cittadini”.