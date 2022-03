Comitato Valmarecchia Futura risponde ad Orizzonte Comune 'commento fuori strada'

Attualità

Valmarecchia

| 11:28 - 02 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Il Comitato Valmarecchia Futura risponde al gruppo consiliare di Pennabilli Orizzonte Comune. L'oggetto del contendere è la viabilità della valle e sulle iniziative in atto.

Di seguito la nota stampa di Valmarecchia Futura

Far brutte figure può capitare, ma andarsele a cercare pare davvero eccessivo. È quanto accaduto a Orizzonte Comune, gruppo consiliare di Pennabilli, all’indomani dell’assemblea pubblica promossa dal Comitato Valmarecchia Futura per confrontarsi coi cittadini pennesi sul tema della viabilità nella Valle e sulle iniziative intraprese.

Non vogliamo entrare nel merito della polemica politica, non ci riguarda finché non si dicono cose lontane dalla realtà e veniamo coinvolti strumentalmente. Ma l’intervento a commento diffuso ieri è proprio fuori strada. Forse intervenire all’assemblea e dire la propria opinione sarebbe stato meglio. Il punto è che una posizione bisogna averla per poterla esprimere. Mentre Orizzonte Comune preferisce divagare.



L’accordo firmato dai Comuni ha già avuto il nostro giudizio: dentro non c’è scritto nulla di utile a risolvere i problemi. L’unico aspetto positivo è che s’è stabilito di incaricare l’Arch. Preger per disporre un progetto utile ad ANAS per procedere con una soluzione. Senza obiettivi precisi. Il lavoro sarà pronto fra pochi mesi. Speriamo.

Non è vero che il Comitato Valmarecchia Futura combatte per un nuovo tracciato alternativo. Noi vogliamo una soluzione che dimezzi i tempi di percorrenza della Marecchiese, che tenga conto dell’impatto ambientale e che aiuti cittadini e imprese a vivere i loro territori in maniera compiuta.

Di verificare la velocità dell’iter burocratico dovrebbe preoccuparsi Orizzonte Comune, perché i cittadini hanno mostrato evidente insofferenza rispetto all’ultradecennale immobilismo.

Verifichino quindi se quel che chiamano ‘fondamentale coordinamento della Provincia’ sta procedendo celermente.

Se sono disponibili, possiamo anche spiegare loro di persona tutto questo.