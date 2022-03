Cattolica, formazione nella pesca e acquacoltura in Emilia-Romagna

Attualità

Cattolica

| 11:19 - 02 Marzo 2022

Studenti al lavoro.

La pesca e soprattutto l’acquacoltura saranno nei prossimi decenni fondamentali per una corretta e sostenibile produzione di risorse alimentari. La sostenibilità ambientale, economica e sociale è strettamente correlata alla formazione, come per altro evidenziato in tutti i documenti di indirizzo europei. Da oltre vent’anni la cooperativa M.A.R.E. di Cattolica si occupa di formazione nel settore della pesca e dell’acquacoltura, per quanto riguarda l’organizzazione e le docenze in corsi, seminari e workshop dedicati.

Recentemente la cooperativa ha concluso tre corsi di formazione locale per i pescatori e gli acquacoltori: due corsi per l’ottenimento della qualifica di capobarca e un corso in preparazione all’esame come operatore radio VHF, superato da tutti i partecipanti. Questi corsi sono stati finanziati grazie al FEAMP - Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, misure 1.29 e 2.50 per la promozione del capitale umano.

Inoltre la cooperativa M.A.R.E. è partner di diversi progetti europei per la formazione, tra cui Aqua-View - Una piattaforma europea comune e trasparente per il futuro dell’apprendimento e dell’occupazione nell’acquacoltura sostenibile. Si tratta di un progetto di 36 mesi finanziato nell’ambito della call Erasmus+ per i partenariati strategici per la educazione professionale e la formazione che si chiuderà a fine 2022. Con questo progetto è stata avviata una cooperazione di lungo termine tra scuole, università, centri di ricerca impegnati nella formazione degli acquacoltori per sviluppare metodologie di apprendimento e formazione professionale basate su standard europei comuni. Il progetto propone profili professionali, creazione di unità formative e corsi armonizzati a livello europeo nonché la istituzione di un network collaborativo di istituzioni e scuole centrato sulla educazione nelle produzioni ittiche.

La prossima attività del progetto Aqua-View è prevista per Marzo 2022 quando verranno testate le unità formative su due gruppi di studenti provenienti da tutta Europa con una settimana di lezioni pilota alla scuola di formazione Kardala nella suggestiva cornice di Mutriku, paesino portuale sulla costa dei paesi baschi in Spagna. Questo momento sarà essenziale per il miglioramento dei corsi creati e per testare l’utilizzo di questi nuovi strumenti sviluppati negli ultimi anni su gruppi di studenti internazionali.