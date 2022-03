Rimini, trovati 163mila euro in contanti a casa degli spacciatori

Cronaca

Rimini

| 08:24 - 02 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Nell'abitazione degli spacciatori la Polizia trova 163mila euro in contanti. Proseguono le indagini relative ai proprietari della lavanderia di Rimini che avevano trasformato il negozio in una centrale dello spaccio. La perquisizione della casa ha permesso di rinvenire l'ingente somma, ritenuta provento dell'attività di spaccio. All'inizio di febbraio la squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Rimini aveva arrestato la titolare ed un 45enne. In quell'occasione erano stati sequestrati cocaina e altri 30mila euro in contanti.