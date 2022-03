10eLotto online: regolamento e meccanismo di gioco

Attualità

Nazionale

| 18:18 - 01 Marzo 2022

Il 10eLotto è oggi disponibile anche online: si può quindi giocare la propria schedina direttamente da casa oppure scaricando l’applicazione ufficiale My Lotteries disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Come funziona però il 10eLotto online? Quali sono le regole e le varie modalità di estrazione? Oggi lo scopriremo insieme.



10eLotto: come si gioca online



Come vedremo meglio tra poco, il 10eLotto online prevede un meccanismo di gioco identico a quello classico. Anziché recarsi presso una ricevitoria però in questo caso bisogna prima di tutto scegliere il rivenditore autorizzato per giocare al 10eLotto ed aprire un conto gioco. Ricordiamo che anche in questo caso possono creare un account e quindi giocare esclusivamente i maggiorenni. Per coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni il 10eLotto è infatti vietato.



Anche online, il giocatore visualizza la schedina da compilare ma vediamo nel dettaglio quali sono i passaggi da seguire per effettuare una giocata.



1. Scelta dei numeri da giocare



Innanzitutto, bisogna scegliere da 1 a 10 numeri da giocare, tra i 90 disponibili all’interno della schedina virtuale. Basta cliccare su ciascun numero per selezionarlo o, in alternativa, è possibile anche optare per la scelta casuale da parte del sistema. In quest’ultimo caso verranno selezionati dei numeri random.



2. Scelta dell’importo da giocare



Una volta scelti i numeri occorre specificare, sempre all’interno della schedina virtuale, l’importo che si intende giocare da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€.



3. Opzione Numero Oro e Doppio Oro



All’interno della schedina virtuale è possibile selezionare, mettendo la spunta nell’apposita casella, l’opzione Numero Oro e l’opzione Doppio Oro che consentono di vincere, in caso di estrazione, premi più consistenti. La prima opzione raddoppia mentre la seconda triplica il costo della giocata.



4. Opzione Extra



In seguito, è possibile selezionare anche l’opzione Extra, che permette di partecipare, dopo l’estrazione dei 20 numeri vincenti, ad una seconda estrazione di ulteriori 15 numeri tra i 70 rimanenti. Come previsto dalla determina ministeriale per il lancio di Extra, se si sceglie tale opzione occorre anche indicare l’importo della giocata, da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€.



5. Scelta della tipologia di estrazione

Infine, bisogna indicare all’interno della schedina virtuale la tipologia di estrazione che si preferisce tra le 3 disponibili:



Estrazione ogni 5 minuti (i numeri vincenti vengono estratti ogni 5 minuti ed è possibile effettuare la stessa giocata per più estrazioni consecutive fino ad un massimo di 50);



Estrazione immediata (l’estrazione avviene subito ed in modo esclusivo per il giocatore);



Estrazione serale legata al Lotto (l’estrazione è legata a quella del Gioco del Lotto, con l’esclusione della Ruota Nazionale).



La preparazione della giocata del 10eLotto ogni 5 minuti on line risulta molto comoda, per tale motivo sempre più giocatori optano per questa possibilità.



6. Conferma ed acquisto della schedina



Una volta compilati tutti i campi della schedina virtuale online non rimane che cliccare sul pulsante Gioca ora e procedere con l’acquisto. Prima di effettuare il pagamento è possibile visualizzare un riepilogo per essere sicuri che sia tutto corretto.