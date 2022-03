Cronaca

| 17:58 - 01 Marzo 2022

Un 59enne austriaco è stato destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere, in aggravamento della misura del divieto di dimora in provincia di Rimini. Sul capo dell'uomo un'indagine, per il reato di corruzione di minore, per quanto avvenuto lo scorso 17 agosto sulla spiaggia libera di Riccione, in viale Torino: l'uomo è accusato di essersi spogliato e di aver mostrato i genitali prima ad alcuni giovani, poi a una coppia di bimbi di 8 e 13 anni.