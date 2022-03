Due arresti a Riccione e Montescudo: condanna definitiva per il pusher, carcere per il rapinatore

Cronaca

Riccione

| 17:41 - 01 Marzo 2022

Auto dei carabinieri.



Nel corso dei controlli effettuati nello scorso weekend, i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 40enne del foggiano, gravato da un ordine di custodia cautelare in carcere, che dovrà scontare 4 anni e 3 mesi di reclusione per spaccio. Guai anche per un 27enne di origine africana, destinatario dello stesso provvedimento, disposto dal giudice in aggravamento dei domiciliari a cui era sottoposto nell'ambito di un'indagine per una rapina che lo ha visto protagonista. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri di Montescudo Monte Colombo.