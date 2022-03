Aggredisce i carabinieri e spacca persino le manette, arrestato 28enne

Cronaca

01 Marzo 2022

Un 28enne albanese è stato arrestato domenica (27 febbraio) per le ipotesi di reato di resistenza, lesioni personali e danneggiamento. Il giovane è stato notato in zona portoverde, a Misano, mentre litigava con una ragazza. Alla vista dei Carabinieri è scappato, venendo però raggiunto e bloccato. In evidente stato di agitazione, ha spintonato uno dei militari, ferendolo leggermente, per poi rompere le manette (da qui l'accusa di danneggiamento). Era già stato arrestato lo scorso 4 gennaio per una vicenda analoga ed è risultato inottemperante all'obbligo di firma. Difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù, ieri mattina (lunedì 28 febbraio) il 28enne si è giustificato, confessando di avere una vera e propria fobia nei confronti delle forze dell'ordine. Ha evitato il carcere, in attesa del processo, ma in caso di mancato rispetto dell'obbligo di firma, subirà l'aggravio della misura. É caduta invece l'ipotesi di reato di spaccio. Lui e la ragazza, sentita in udienza, domenica avevano consumato insieme della cocaina, essendo entrambi consumatori abituali di stupefacenti: in stato di alterazione, avevano iniziato a discutere, prima dell'arrivo dei Carabinieri.