| 17:24 - 01 Marzo 2022

Un 32enne è stato arrestato dai carabinieri di Misano in relazione agli atti persecutori denunciati dalla ex compagna, che si era rivolta alle forze dell'ordine esasperata dal giovane, non rassegnato di fronte alla fine della loro relazione. I Carabinieri sono intervenuti, lo scorso weekend, presso l'abitazione della ex, sorprendendo il 32enne nascosto e appostato, in attesa dell'arrivo di lei.