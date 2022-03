Covid Rimini: nessun decesso, 148 nuovi casi e -1 terapie intensive

Attualità

Rimini

| 17:08 - 01 Marzo 2022

Bollettino Covid 1 marzo 2022.

A Rimini si registrano 148 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2 . Questa settimana i contagi sono stati finora 263, media 189 (la scorsa settimana la media era di 212 contagi al giorno). Scendono a otto i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), nessun decesso.



In Emilia Romagna i nuovi casi sono 1.495 su 23.194 tamponi, tasso di positività 6,4%. I decessi sono 14, età media 83 anni. Sul fronte ricoveri, in regione scendono a 65 (-11) in terapia intensiva, 34 non vaccinati e 31 vaccinati. Nei reparti Covid si scende a quota 1.352 ricoveri (-70).