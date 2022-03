Abbattono l'ingresso e sgommano in auto: rovinato il campo da calcio pronto per essere inaugurato

Cronaca

17:08 - 01 Marzo 2022

Le sgommate dell'automobilista sul campo di Maiolo.

Nella mattinata di ieri (28 febbraio) i ragazzi di Maiolo che da tempo si sono dedicati alla realizzazione di un nuovo campo da calcetto pronto per essere inaugurato in primavera hanno visto vanificarsi il loro duro lavoro a causa di un grave atto vandalico: un ignoto automobilista ha stupidamente deciso di sfondare le recinzioni della struttura per introdursi a sgommare sulla neve sopra il manto del campo, provocando danni non indifferenti.



I ragazzi della associazione no profit Maiolo Evoluzione ASD denunciano il fatto sui social "Stavamo lavorando da diversi anni al fine di dare un servizio gratuito senza alcun introito da parte nostra ai ragazzi di Maiolo e non solo" pubblica su Facebook il presidente Tommaso Ugolini "abbiamo lavorato per tanto tempo a questo campo e finalmente avevamo montato le reti e inserito le porte al fine di inaugurarlo in primavera".



"Chi ha commesso questo deve pagare e scusarsi, può farlo senza che ci siano conseguenze" conclude nel post Ugolini, invitando il responsabile a palesarsi per risarcire il danno onde evitare conseguenze giudiziarie.



