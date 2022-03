A Novafeltria parte ufficialmente l’attività della Casa Residenza Anziani

Attualità

Novafeltria

| 16:24 - 01 Marzo 2022



di Riccardo Giannini



Oggi (martedì 1 marzo), mentre a Rimini veniva posta simbolicamente la prima pietra della nuova casa della salute, a Novafeltria è partita ufficialmente l'attività alla Casa Residenza per Anziani. Una seconda inaugurazione, dopo quella di due anni fa, in quanto lo stabile fu destinato, durante l'emergenza pandemica, a servire la cittadinanza prima come hotel Covid, poi come centro vaccinale: "Ieri sono stati trasferiti gli ospiti dalla casa di riposo di Talamello, oggi in pratica parte questa struttura nuova, funzionale, bella e ben organizzata, gestita dalla cooperativa Cad", spiega il sindaco Stefano Zanchini, che aggiunge: "Siamo molto contenti, è un momento importante per la nostra comunità".



Come a Rimini, anche a Novafeltria i servizi sanitari saranno centralizzati, collocati in un'unica zona, nei pressi dell'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria, che si amplierà, con la creazione di un ospedale di comunità nell'ala inagibile dai tempi del nevone. La Cra al secondo piano ospiterà invece gli uffici dell'Ausl, che attualmente si trovano in piazza Bramante, e soprattutto la casa della salute, al momento collocata all'interno del Sacra Famiglia. L'inaugurazione della nuova casa della salute è in programma tra un mese: "I lavori si stanno completando e a fine marzo sarà funzionale e a disposizione di tutti i cittadini dell'Alta Valmarecchia", sottolinea il sindaco Zanchini.