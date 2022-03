Rimini, auto parcheggiate negli stalli del bus. La segnalazione di un autista

Attualità

Rimini

15:56 - 01 Marzo 2022

Foto dal lettore.

"Auto parcheggiate tutto il giorno negli stalli del bus in via Tonti a Rimini", vicino alla stazione. É quanto denuncia un lettore di altarimini.it, autista di autobus, in risposta a una segnalazione pubblicata lo scorso 21 gennaio, relativamente a un autobus parcheggiato sulla ciclabile in via XXIII Settembre. "Il collega si era fermato alle 5.20, prima del servizio, per un caffè e andare in bagno. "Queste auto sono parcheggiate tutto il giorno e non ci rendono possibile parcheggiare i bus regolarmente, ma dubito che creeranno tra i riminesi lo stesso sdegno", evidenzia.