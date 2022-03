Rimini, primo giorno di lavoro per il nuovo segretario comunale

Attualità

Questa mattina (martedì 1 marzo) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ricevuto il nuovo segretario comunale Diodorina Valerino, che ha preso ufficialmente servizio in Municipio, subentrando al posto di Luca Uguccioni.



"Un'occasione utile per conoscersi e per fare il punto sulle prossime attività da qui ai prossimi mesi, nonché per dare a Valerino il benvenuto e augurarle buon lavoro", spiega l'amministrazione comunale di Rimini. Nel pomeriggio il nuovo segretario farà un saluto anche ai componenti della Giunta e al Consiglio comunale, la cui seduta è convocata oggi per le 18.30.



Laureatasi con lode in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ottenute le abilitazioni professionali per segretario generale di fascia A alla Scuola della Pubblica amministrazione locale di Roma, Valerino ha ricoperto per molti anni l’incarico di segretario comunale in numerose amministrazioni. Ha svolto lo stesso incarico nella Provincia di Siena dal marzo 2019, nei Comuni di Siena, Capannori, Montecatini Terme, Bollate, Fiorenzuola d’Arda e altri comuni.