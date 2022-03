Anche a Coriano sventola la bandiera dell'Ucraina, in segno di pace e solidarietà

Attualità

Coriano

| 14:52 - 01 Marzo 2022

Anna Pecci e Giulia Santoni.

Anche a Coriano sventola in comune la bandiera dell'Ucraina. Questa mattina (martedì 1 marzo) l'assessore Giulia Santoni e il consigliere di maggioranza Anna Pecci hanno affisso la bandiera in segno di solidarietà al popolo tragicamente colpito dai bombardamenti russi per dire no alla guerra ed invocare la pace. L'amministrazione comunale invita inoltre i privati interessati a collaborare con le istituzioni per agevolare l’accoglienza delle tante persone che stanno fuggendo dalla guerra. Le modalità che si stanno definendo a livello nazionale per la gestione della solidarietà saranno quanto prima stabilite in forma ufficiale e solo dopo questo determinante passaggio saranno rese note.