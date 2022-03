Rimini, nasce maxi casa della salute a fianco dell'ospedale. Costo 9 milioni

Attualità

Rimini

| 14:26 - 01 Marzo 2022

La simbolica posa della prima pietra della nuova casa della salute di Rimini.



Oggi (martedì 1 marzo) è stata posata simbolicamente la prima pietra della nuova casa della salute di Rimini, situata in un terreno contiguo all'ospedale Infermi di Rimini e al padiglione Ovidio. Il terreno confina a est con il viale Luigi Settembrini e a nord-est con la strada di accesso al pronto soccorso, che a sua volta si trova nei pressi di un altro terreno, di proprietà dell'Ausl, destinato a ospitare un parcheggio.



La nuova casa della salute di Rimini si svilupperà su 5 piani, uno interrato, su una superficie di 6000 metri quadrati; ospiterà gli sportelli di consulenza, attività sanitarie e socio-sanitarie, in particolare attività legate alla prevenzione e alla promozione della salute, lo spazio per i pediatri e l’assistenza per non autosufficienti, oltre alla rete cure palliative. Sarà strutturata per garantire massima semplificazione dei percorsi dei cittadini al suo interno: informazioni di carattere generale all'ingresso, un'accoglienza più specifica nel punto di accesso ai diversi servizi, la presa in carico multidimensionale e integrata e l'inserimento in un percorso di cura per gli utenti con problemi più complessi.



La costruzione di un nuovo edificio è giustificata da una strategia di accentramento dei servizi sanitari, evitando la loro dispersione in strutture dislocate in più punti della città. La location scelta è inoltre facilmente raggiungibile, anche attraverso ciclabili e trasporto pubblico: è vicina alla statale 16 e alla stessa A-14 (il casello di Rimini Sud dista 2,5 km), alla fermata Toscanini del Metromare (1 km).



L'investimento previsto è di 9 milioni e 30.000 euro: 8 milioni e 250.000 euro di contributi regionali, la rimanente parte a carico dell'Ausl Romagna. I lavori prenderanno il via a breve e si concluderanno entro dicembre 2026.