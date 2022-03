Strada Marecchiese, Orizzonte comune: "sindaco Pennabilli ambiguo. No nuovo tracciato"

Attualità

Pennabilli

| 13:42 - 01 Marzo 2022

Strada Marecchiese, tratto nella frazione di Ponte Messa (Foto da Google Street View).



Il Gruppo Consiliare di opposizione del Comune di Pennabilli, “Orizzonte Comune” (formato dai consiglieri Cristina Ferri, Luca Sartini, Francesca Arcangeli e Alessio Zanchini), interviene in una nota sul tema della viabilità e del futuro della strada Marecchiese. "Il comitato Valmarecchia Futura propone la realizzazione di un nuovo tracciato alternativo all’attuale Marecchiese, in chiara contrapposizione con l'accordo" del febbraio scorso, firmato dai comuni con la Provincia di Rimini e che "prevede interventi di miglioramento e riqualificazione dell'attuale tracciato". Relativamente all'incontro tenutosi il 24 febbraio presso la sede del museo del Parco Sasso Simone e Simoncello, i consiglieri evidenziano che esso "aveva come obiettivo quello di informare la cittadinanza in merito a questo progetto (un nuovo tracciato per la Marecchiese, n.d.r.) e creare partecipazione attorno allo stesso".



I consiglieri accusano il sindaco di Pennabilli Giannini di ambiguità: "nelle sedi istituzionali sottoscrive l’accordo ed il relativo impegno economico (25.000 euro lo studio di fattibilità tecnica-economica degli interventi sulla strada Marecchiese, il 25% a carico della provincia e il resto ripartito tra i comuni), mentre in contesti non ufficiali, come, ad esempio questo incontro, si fa promotrice di progetti in netta contrapposizione a quello siglato". Nel dettaglio, spiegano, "è il sindaco a giustificare tale ambiguità sostenendo che si tratta di una mossa per non bloccare l’iter burocratico".