Covid: in sedici in un piccolo locale, scatta sanzione. E c'è chi esibisce green pass di un altro



Bellaria Igea Marina

| 13:15 - 01 Marzo 2022





Nel weekend gli agenti della polizia municipale di Bellaria Igea Marina hanno effettuato una serie di controlli, per verificare il rispetto delle normative anti Covid. In una piccola attività di somministrazione di alimenti, gli agenti hanno accertato la presenza di 16 persone, nonostante la metratura ridotta del locale. è scattata così la sanzione per il titolare. Uno dei 16 avventori è stato inoltre denunciato per aver esibito il green pass di un'altra persona. Entrambi - il regolare titolare della certificazione e la persona controllata - erano noti agli agenti sul posto. In totale, al termine dei controlli, quattro le sanzioni elevate; gli accertamenti hanno riguardato 5 pubblici esercizi, 36 veicoli e 46 persone.