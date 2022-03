Anche da Misano solidarietà al popolo ucraino. Raccolta fondi per i bambini

Attualità

Misano Adriatico

| 12:37 - 01 Marzo 2022

Il palazzo comunale di Misano si illumina di gialloblu per l'Ucraina.



Misano Adriatico sostiene la pace e manifesta la propria vicinanza al popolo Ucraino. Da ieri (lunedì 28 febbraio) sulla facciata del palazzo comunale è stata apposta la bandiera della pace e in serata la struttura si è illuminata con i colori gialloblù dell’Ucraina.

“Ogni guerra è una sconfitta per i principi democratici che dobbiamo sempre difendere – commenta il sindaco di Misano Fabrizio Piccioni -. Ci auguriamo che la diplomazia e il dialogo possano avere la meglio su ogni volontà di dominio. Misano Adriatico condanna ogni azione belligerante ed esprime piena solidarietà al popolo ucraino”.

A favore dei bambini dell’Ucraina è rivolta l’iniziativa ‘Giornata di pace e solidarietà’, una raccolta fondi organizzata dal Progetto Sofia con il patrocinio del Comune, in programma domenica 6 marzo, dalle 10:00 alle 18:00, in Piazza della Repubblica (in caso di pioggia presso la Galleria Conad Agina).

Le donazioni raccolte saranno devolute a Soleterre Onlus per la cura dei bambini con tumore nei seminterrati di Kiev.