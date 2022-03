Dal carnevale alla festa della donna, una settimana di eventi a Rimini

Eventi

Rimini

| 12:20 - 01 Marzo 2022

La giostra in centro a Rimini.

Una settimana di appuntamenti che parte dal "martedì grasso" per arrivare alla lunga serie di iniziative che ruota attorno alla festa della donna. Dall'8 marzo prende il via il cartellone di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne, a cura del Comune di Rimini in collaborazione con le associazioni che hanno aderito alla costituzione della "Rete Casa Donne", dal titolo 'L'otto sempre. 1922-2022'. Da non perdere anche la visita guidata a cura di VisitRimini, incentrata sui personaggi femminili entrati nel cuore della città di Rimini, da quelle più conosciute a quelle coperte dall'ombra della storia.



Continuano anche le visite guidate nel polo museale della città, dal Fellini Museum, ai Palazzi d'arte contemporanea Part, alla Domus del Chirurgo e al teatro Galli, dove Visit Rimini continua il suo viaggio gastronomico con una colazione americana nel salotto del foyer, domenica 6 marzo, per proseguire, sempre al teatro Galli, martedì 8 marzo con una cena al Caffè del Grifone, nel Ridotto del rinnovato teatro dove si celebra la festa della donna con un momento conviviale e di leggerezza. Al Palazzo del Fulgor proseguono le proiezioni al Cinemino con gli appuntamenti del martedì e del giovedì dedicati a Fellini, mentre per la stagione teatrale di prosa vanno in scena 'Museo Pasolini', il nuovo spettacolo di Ascanio Celestini che rende omaggio a Pierpaolo Pasoli nel centenario della nascita (3 marzo), la nuova edizione dell'Enrico IV di Luigi Pirandello per la regia di Yannis Kokkos (4 – 5 – 6 marzo) e, al Teatro degli Atti, 'Perlasca. Il coraggio di dire no' (domenica 6 e lunedì 7 marzo per le scuole).



Ultimi giorni (fino all'8 marzo) per visitare al Museo della città, la mostra "La commedia immaginata" che, attraverso venti preziose Divine Commedie illustrate stampate dal XV secolo ai giorni nostri, selezionate tra le più di mille edizioni antiche e moderne dell'opera dantesca, propone l'evoluzione del mito di Francesca da Rimini, in una narrazione attraverso le immagini.



Ecco gli appuntamenti giorno per giorno:

martedì 1 marzo

piazza Malatesta - Rimini, centro storico

ColorCoriandolo

Per festeggiare il Carnevale torna a Rimini ColorCoriandolo.

Martedì grasso in compagnia della Brass Band che si muove tra le note dei suoi ottoni nella magia della piazza dei Sogni, accompagnati da acrobati e giullari. Fulcro della giornata lo spettacolo dal titolo 'Le ali dei sogni': una suggestiva performance con artisti dagli scenografici costumi sui trampoli. Gli artisti danzano interpretando grandi e maestosi volatili che volteggiano sulle note di un violino suonato rigorosamente dal vivo. A cura di Made Officina Creativa.

Durante il periodo di Carnevale, piazza Malatesta si traveste in festa con la giostra francese, un antico divertimento, che ancora fa sognare i bambini e gli adulti, tra coriandoli e stelle filanti.

Orario: 15 – 18 Ingresso gratuito

1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 marzo; 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 aprile 2022

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino - Rimini centro storico

Proiezioni al Cinemino di Palazzo del Fulgor

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor.

Il martedì vengono proiettati i capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, mentre il giovedì si possono vedere i documentari dedicati ai grandi registi del cinema italiano alternati ad alcuni dei loro film più significativi. Prossimi appuntamenti:

martedì 1 marzo | Felliniana: FELLINI DEGLI SPIRITI di Anselma Dell'Olio (Italia 2020, 100')

giovedì 3 marzo | 10 anni senza Tonino / Rosi 100: UOMINI CONTRO di Francesco Rosi (Italia 1970, 100')

martedì 8 marzo | Felliniana: BLOCK-NOTES DI UN REGISTA di Federico Fellini (Italia 1969, 60')

L'ingresso è riservato ai visitatori di FM Museum o al solo Palazzo del Fulgor al costo di 3 €

Ore 16.00 Info: 0541 704494; 0541 704496

fino a mercoledì 2 marzo 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema: Van Gogh – I Girasoli

Nell'ambito della Rassegna La Grande Arte al Cinema, viene proiettato il film dal titolo Van Gogh – I Girasoli, di David Bickerstaff.

Quelli che molti scambiano per un unico capolavoro, sono in realtà cinque dipinti di girasoli in vaso sparsi nelle gallerie di Amsterdam, Londra, Monaco, Philadelphia e Tokyo. Il documentario vuole riunire questa serie di dipinti sul grande schermo, lavorando a stretto contatto con il Van Gogh Museum di Amsterdam. Van Gogh – I Girasoli non è una semplice "mostra virtuale", ma un suggestivo viaggio cinematografico in grado di scavare nelle ricche e complesse storie dietro ogni quadro, cercando di svelare i misteri dei girasoli e offrendo anche una nuova visione sulle tragiche circostanze che portarono Van Gogh a litigare con Paul Gauguin.

Orario: lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo alle ore 21.00; mercoledì 2 marzo alle ore 17.00 e 21.00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it

martedì 1 marzo 2022

Rimini, Cinema Fulgor

Rassegna "I martedì dell'arte"

Proiezione del film "Il ritratto del duca", regia di Roger Michell, deliziosa commedia presentata fuori concorso alla 77a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La serata sarà introdotta da una conversazione con lo storico e critico d'arte Alessandro Giovanardi, che approfondirà la storia vera a cui è ispirato il film e il suo intreccio con Francisco Goya, il grande pittore spagnolo.

Ore 21.00 A pagamento: cassa aperta dalle 19.30. Info e biglietteria online

giovedì 3 marzo 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Museo Pasolini

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Nel centenario della nascita di Pasolini, con questo nuovo spettacolo Ascanio Celestini gli rende omaggio guidando gli spettatori in un ipotetico "Museo Pasolini" che, attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo, un testimone che l'ha conosciuto, si compone partendo dalle domande: "Qual è il pezzo forte del Museo Pasolini? Quale oggetto dobbiamo cercare? Quale oggetto dovremmo impegnarci ad acquisire da una collezione privata o pubblica, recuperarlo da qualche magazzino, discarica, biblioteca o ufficio degli oggetti smarriti? Cosa siamo tenuti a fare per conservarlo? Cosa possiamo comunicare attraverso di lui e come dobbiamo esporlo?" Perché come dice Vincenzo Cerami: "Se noi prendiamo tutta l'opera di Pasolini dalla prima poesia che scrisse quando aveva sette anni fino al film Salò, l'ultima sua opera, noi avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla metà degni anni '70. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel nostro paese in tutti questi anni".

Ore 21.00. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Giovedì 3 marzo e martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 marzo 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna 'Meglio al Cinema' con film in lingua originale e sottotitoli in italiano

Il Cinema Tiberio propone film in versione originale sottotitolati in italiano a seconda della disponibilità

Giovedì 3 marzo è la volta di ALLONS ENFANTS, versione originale francese con sottotitoli in italiano, regia di Giovanni Aloi, con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti, Drammatico, Francia – 2020. (ore 21.00)

Giovedì 10 marzo viene proiettato il film A WHITE WHITE DAY – SEGRETI NELLA NEBBIA, regia di Hlynur Palmason, con Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir (ore 17 e 21)

Evento speciale, martedì 8 e mercoledì 9 marzo con il film in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, WATSON, Il pirata che salva gli oceani, di Lesley Chilcott (martedì 8 marzo – ore 21:00; mercoledì 9 marzo – ore 17:00 e ore 21:00)

A pagamento € Info: 328 2571483

venerdì 4, sabato 5, domenica 6 marzo 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Enrico IV

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

Questa nuova edizione dell'Enrico IV di Luigi Pirandello per la regia di Yannis Kokkos, coniuga e mette a disposizione dello spettatore lo sguardo del maggiore autore siciliano del '900, filtrato dalla cultura e dall'esperienza di uno dei più incisivi e stimati registi viventi. Lo spettatore viene accolto, quasi a sua insaputa, all'interno di una seduta psicoanalitica dalla quale uscirà alla fine con molti e rilevanti quesiti sul suo personalissimo vissuto.

Sebastiano Lo Monaco, dopo il fertile incontro con Kokkos, nel pieno della maturità artistica e aver realizzato ben cinque testi di Pirandello, sceglie l'Enrico IV con la consapevolezza di interpretare la follia e non di viverla, trasformandosi ed esibendo la sua rappresentazione. In fondo chi meglio dell'attore, che ogni sera si sdoppia e si sottopone a una seduta psicoanalitica, può recitarla? Chi meglio di lui può mettere in scena il teatro dell'inconscio? L'attore finge, proprio come Enrico IV, dando vita così a quel gioco ambiguo che coniuga la finzione non più con la realtà, ma con la follia.

Ore 21.00. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Ogni domenica dal 6 marzo al 24 aprile 2022

piazza Pascoli - Viserba Rimini

BookCrossing a Viserba

Lascia un libro, prendi un libro. A cura del Comitato Turistico di Viserba

Uno spazio pensato come luogo di incontro per le famiglie e non solo. Qui, chi lo desidera, può portare un libro usato e ritirarne uno di quelli messi a disposizione nel salotto della biblioteca allestito per l'occasione, in piazza a Viserba.

Orario: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso libero. Info: 339 215 2649 comitatoturistico@viserba.com

domenica 6 marzo 2022

Rimini, Teatro Galli - Bar Grifone

Colazione al Teatro Galli - American Breakfast

Un viaggio gastronomico alla scoperta della colazione nel mondo nella meravigliosa cornice del bar del Grifone, il salotto del rinnovato foyer del Teatro Galli con vista in prima fila sulla piazza medievale di Rimini.

L'appuntamento è dedicato agli Stati Uniti d'America: all'interno del Teatro Galli, in un luogo dove la contemporaneità convive col fascino del passato sarà possibile gustare una ricca colazione americana godendo di un'atmosfera resa unica dalla presenza dei canoni ottocenteschi originari.

Orario: 1° turno 9:30-10:30 (ingresso 9:30); 2° turno 10:30-11:30 (ingresso10:30)

A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 53399

domenica 6 marzo 2022

Mulino di Amleto Teatro, Via Del Castoro, 7 - Rimini Grotta Rossa

Il Mulino dei Piccoli: Il brutto anatroccolo

Spettacolo per bambini di e con Livio Valenti e Mirco Sassoli.

Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una rivisitazione con le tecniche del teatro di figura che attua un percorso sulla parità e che vuole insegnare ai ragazzi l'accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare; un modo per raccontare le diversità e le varie tappe della vita, attraverso la crescita, l'accettazione di sé stessi e la scoperta dei propri talenti.

L'uso dei pupazzi, la narrazione e la freschezza dell'interpretazione, condurranno i piccoli spettatori all'interno di una storia dolce e divertente al tempo stesso, una fiaba che parla tanto al pubblico delle famiglie, quanto a quello delle scuole, dato lo spessore pedagogico della trama.

Il testo è stato scritto in seguito agli incontri e ai laboratori tra gli artisti e gli alunni delle scuole coinvolti in un progetto sugli stereotipi di genere.

Ore 16.30. Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 info@mulinodiamletoteatro.com

domenica 6 marzo 2022

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Balletto al Cinema Tiberio: Le Rouge et le Noir (Il Rosso e il Nero)

In differita da Palais Garnier – Parigi

Le Rouge et le Noir (Il Rosso e il Nero) è un balletto tratto dal romanzo di Stendhal, su musiche di Jules Massenet con libretto e coreografie di Pierre Lacotte, sontuosa produzione andata in scena nel 2021.

Il balletto, trasmesso in differita da Parigi, racconta la storia di una vita tumultuosa in cui l'amore si rivela la più pericolosa delle passioni. Ore 16.00. Ingresso a pagamento. Info: 328 25 71 483 info@cinematiberio.it

domenica 6, lunedì 7 marzo 2022

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Perlasca. Il coraggio di dire no

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2021/2022 del Teatro Amintore Galli

"Lei cosa avrebbe fatto al mio posto"? Così rispose Giorgio Perlasca ai giornalisti quando, scoprendo la sua storia, gli chiesero le motivazioni delle sue azioni.

Giorgio Perlasca è un uomo semplice e normale che, nella Budapest del 1944, si mette al servizio dell'Ambasciata di Spagna.

Affronta la morte ogni giorno, si trova faccia a faccia con Adolf Eichmann e si spaccia per Console spagnolo, per salvare la vita a cinquemiladuecento persone, Ebrei, ma non solo. Vive nell'ombra per più di quarant'anni, non raccontando la sua storia a nessuno e nel 1988 viene rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita.

La storia di questo "Giusto tra le Nazioni" insegna come reagire davanti a qualcosa di terribile, con coraggio e umiltà, perché per occuparsi di un problema e risolverlo, serve innanzitutto la volontà di farlo.

Da qui parte il racconto affascinante e commovente che Il Teatro de Gli Incamminati porta in scena, accompagnando il pubblico alla scoperta di un capitolo della storia che è necessario conoscere.

Orario: domenica 6 marzo ore 21 - lunedì, ore 10, matinée per le scuole

Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

martedì 8 marzo 2022

Rimini, Teatro Galli - Bar Grifone

8 marzo: Cena al Teatro Galli

In occasione della festa della donna, un'occasione per vivere il Caffè del Grifone tra amiche, vedere la piazza medievale con le luci della sera e gustare insieme un'ottima cena. Un omaggio alla donna, amica, moglie, mamma, nonna e al suo universo infinito. Un invito a trascorrere una serata all'insegna della leggerezza e del divertimento.

Orario: dalle ore 20:00 (ultimo ingresso 20:30) A pagamento

Info: 0541 53399

8 - 27 marzo 2022

Rimini

L'otto sempre. 1922-2022 Un mese di riflessione in occasione del centenario della Giornata Internazionale della Donna



Cartellone di incontri, dibattiti, conferenze, spettacoli e concerti dedicato alle donne, in collaborazione con le associazioni che hanno aderito alla costituzione della "Rete Casa Donne".

Martedì 8 marzo ore 9,30 Premiazione Imprenditrici Riminesi alla Sala Giunta in piazza Cavour 27, mentre alle ore 21,00, al Teatro degli Atti ci sarà invece lo spettacolo teatrale Sisterhood, ideato e realizzato da Isadora Angelini e Luca Serrani - Teatro Patalò. Spettacolo ad ingresso gratuito; prenotazioni: biglietteria.comune.rimini.it info: 0541 793811

Sabato 12 marzo, dall'Arco d'Augusto alle 14,30 parte la Camminata degli uomini Cambiare si può, per i diritti e contro la violenza sulle donne Organizzata dalla Associazione Culturale Cambia-Menti e Associazione DireUomo, spazio ascolto uomini maltrattanti. In collaborazione con Movimento Centrale Teatro/Danza.

Martedì 15 marzo, alle ore 21, al Cinema Fulgor, musica jazz con uno spettacolo tutto al femminile: D'amore e d'orgoglio, con Indaco trio e dedicato a Billie Holiday, Nina Simone e Joni Mitchell. In collaborazione con Rimini Jazz club (a pagamento).

Venerdì 18 marzo, ore 17, alla sala della cinetica della biblioteca Gambalunga, "Parla con lei. Sapienza contro violenza La lingua che cambia Rappresentare le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo spazio linguistico (Eris Edizioni)" Incontro con Manuela Manera in dialogo con Vera Bessone del Coordinamento Donne Rimini

Sabato 26, alla sala del giudizio del museo della città secondo appuntamento con "Parla con lei. Sapienza contro violenza Olympe de Gouges e Noi Educare alle differenze, lottare per l'autodeterminazione, praticare la libertà ". Incontro con Thomas Casadei e Vittorina Maestroni A cura del Coordinamento Donne Rimini.

Domenica 27 marzo, con raduno all'Arco d'Augusto alle ore 9,00, il momento conclusivo con Cammina per lei Camminata di salute non agonistica Organizzata dalla Associazione Crisalide.

Info: tel. 0541 793935 - 0541 704763.