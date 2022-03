Conoscere e comunicare con i giovani con il cinema, seminario in Cineteca a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:05 - 01 Marzo 2022

Immagine di repertorio.

Un seminario per "Conoscere e comunicare con i giovani attraverso il cinema", con particolare riferimento al disagio psicologico e sociale legato alla pandemia. È quello promosso dal progetto “Scegliere Attivamente”, giovedì 3 marzo dalle ore 20,30 alle Cineteca di Rimini, via Gambalunga 27, aperto gratuitamente a genitori, educatori e insegnanti con l’obiettivo di fornire un’occasione di confronto per trovare nuovi e più efficaci modi per affrontare tematiche sociali ed esistenziali degli adolescenti. Un tema che è più che mai necessario affrontare in questo periodo, in cui l’impatto della pandemia sulla salute pubblica è senza precedenti.

Come denunciato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute mentale e il benessere della società sono gravemente colpiti da questa nuova crisi e rappresentano una priorità da affrontare con urgenza. Le misure di contenimento del virus, adottate a partire da marzo 2020, hanno mutato fortemente gli equilibri e le routine di tutti i cittadini. I bambini e gli adolescenti, soprattutto i più vulnerabili, come già evidenziato dalle Nazione Unite, subiscono gravi ripercussioni a livello fisico, negli apprendimenti, e anche a livello psicologico ed emotivo. Per gli adolescenti in particolare le misure restrittive hanno creato condizioni di sviluppo anomale oltre che inaspettate. I più giovani hanno risentito notevolmente del cambiamento delle proprie abitudini e routine, privati dei loro spazi educativi e scolastici, così come di quelli ricreativi e sportivi.

“Il cinema, con il suo linguaggio universale ed immediato, può avere una doppia valenza. Ci può aiutare a comprendere di più il mondo giovanile e al tempo stesso può essere uno strumento da utilizzare per comunicare meglio con figli e studenti”. Di questo è convinto Iuri Belligotti, insegnante ed esperto di cinema, che nel suo lavoro utilizza spesso i film per arrivare a capire e farsi capire meglio.

L’entrata è subordinata al possesso del super green pass e all’utilizzo della mascherina ffp2