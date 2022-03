Rimini: scoprire la Romagna pedalando tra rocche e borghi. Prosegue l'attività di promozione

Turismo

Rimini

| 11:59 - 01 Marzo 2022

Biker a San Leo.

Sarà una stagione 2022 molto intensa e ricca di iniziative, tra azioni di marketing e comunicazione, quella di Terrabici. Il Consorzio regionale dedicato all'offerta turistica bike nato nel 2014 e promosso da Apt Servizi Emilia Romagna, conta ad oggi su oltre 30 hotel specializzati nel prodotto cycling dislocati su tutto il territorio regionale. La sua mission è quella di promo-commercializzare, soprattutto a livello internazionale, località e territori dell'Emilia Romagna come destinazione bike per eccellenza, presentando un'offerta unica per una domanda cicloturistica sempre più in crescita. Un'offerta unica e rappresentativa, di qualità, competitiva, commercialmente attiva e introdotta nel mondo della cycling economy, una realtà molto operativa in grado di creare forti sinergie fra gli operatori coinvolti, con una visione internazionale.

"In otto anni di attività abbiamo organizzato quasi 50 educational tour sul territorio – commenta il Presidente Filippo Magnani - coinvolgendo tour operator specializzati e media di settore da tutto il mondo, oltre alla partecipazione a fiere ed eventi ciclistici, workshops, e attività di web marketing e advertising sulle testate bike più importanti a livello europeo e di lungo raggio".

I primi bike hotels sono nati nel 1998 tra Riccione e Cesenatico intercettando una clientela dai mercati esteri pari a circa all'89%. Oggi quelli associati a Terrabici sono tra i migliori in Italia con una offerta sempre più specializzata per gli appassionati delle due ruote a livello agonistico-amatoriale e anche neofiti: negli ultimi anni Terrabici si è infatti specializzata anche nel mondo leisure, slow tour enogastronomici in E-Bike e Gravel diventati un vero e proprio prodotto turistico anche per ciclisti alle prime pedalate.

"Dal 2014 ad oggi, Terrabici si è consacrata nel mondo bike come una realtà che non ha eguali in Italia. Non esistono consorzi simili che uniscono in un unico Club di prodotto il mondo bike a livello regionale. È sicuramente un plus per una Regione conosciuta per tante eccellenze e tra queste deve spiccare senza dubbio il cicloturismo - aggiunge Maria Grazia Nicoletti del CDA di Terrabici - 2 anni di stop legati alla pandemia hanno messo in ginocchio il cicloturismo estero, dobbiamo ripartire su ogni fronte e con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. I 30 Bike Hotel del consorzio Terrabici sono un'eccellenza nel settore e sono pronti a crederci: fiere all'estero, Door to Door e mercato a lungo raggio saranno sicuramente nelle nostre mission future".

Terrabici, in collaborazione con Apt Servizi e Visit Romagna ha messo in piedi un programma di azioni da marzo a ottobre che prevedono missioni "Door to Door" in Europa tra Polonia, Svezia, Belgio e Germania, 4 Fam Trip con Tour Operator internazionali, a Cattolica, Cervia, Riccione, Ravenna, Bologna, Rimini, Misano Adriatico, Cesenatico e Riolo Terme e il Workshop B2B annuale che chiuderà la stagione nella settimana del TTG.



E a proposito del primo percorso regionale permanente d'Italia dedicato alla bici, tra arte, natura e borghi storici, "Via Romagna", dopo la presentazione dello scorso giugno si accredita tra le ciclovie più interessanti a livello europeo con i suoi 463 km tracciati e protetti tra mare e collina che attraversano la Romagna. Un tracciato da percorrere a tappe, che collega le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, attraversando circa 30 comuni e toccando 20 tra rocche e borghi storici e oltre 80 strutture bike friendly, B&B e agriturismi mappati sul percorso. Ma anche chiese, cattedrali, monumenti, musei e altri punti di interesse. Ad oggi il percorso è stato mappato, ma il fulcro verrà raggiunto con òa tabellazione e la segnaletica personalizzata "Via Romagna", con oltre 1.500 cartelli e 50 tabelloni e insegne informative posizionati sull'itinerario. Per il percorso è stato realizzato un sito dedicato www.viaromagna.com in continuo aggiornamento.

"Dopo 8 anni e molte attività di promozione possiamo dire di aver contribuito a posizionare l'Emilia Romagna come un territorio ciclo-turistico di grande valore – aggiunge Giuseppe Ricci del CDA di Terrabici - la realizzazione del progetto Via Romagna, già ben supportato dalla Regione, può avere una grande ricaduta internazionale e consacrare l'ER nell'olimpo delle destinazioni più importanti del mondo"