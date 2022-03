Calcio, Gabicce Gradara: vincono in trasferta gli Allievi. Goleada Giovanissimi 2008

Sport

Gabicce Mare

| 11:42 - 01 Marzo 2022

La squadra Allievi del Gabicce Gradara.

A riposo la squadra Juniores e fermata per il maltempo quella dei Giovanissimi 2007 (Vadese-Gabicce Gradara), il week end delle giovanili del Gabicce Gradara regala due vittorie.

ALLIEVI

VISMARA 2008 - GABICCE GRADARA 2-3

Il Gabicce Gradara si impone sul campo del Vismara per 3-2 con una buona prestazione. In avvio i padroni di casa colpiscono un palo con Amati, Nobile non si fa sorprendere; replicano gli ospiti con Fuzzi e Giangregorio sfiorando il gol. Al 19’ vantaggio Gabicce Gradara con tiro imparabile di Andreani da venti: 0-1. Al 35’ Mancini sfiora il bis: da ottima posizione di testa manda la palla alta sulla traversa.Il Vismara prova ad agguantare il pareggio allo scadere del primo tempo con Camillini di testa: Nobile para.

Nel secondo tempo il Gabicce Gradara cerca subito il raddoppio con il subentrato in Moutatahhir che di testa manda di poco a lato, e con Bacchini che lanciato a rete viene fermato in scivolata dal difensore Camillini. Ancora un'azione da gol per la squadra ospite con Mancini che di testa impegna il portiere Ferracuti. Al 60' azione corale del Gabicce Gradara che libera dal limite Petese, il cui tiro viene intercettato con la mano da un avversario. E’ rigore: capitan Semprini spiazza Ferracuti per lo 0-2.

La reazione della squadra locale non si fa attendere e dopo un minuto Ragni accorcia le distanze: 1-2. Fuzzi cala il tris al 64’: bella azione solitaria sulla fascia sinistra, salta due avversari e in posizione defilata infila con un pallonetto il portiere avversario: 1-3. Il Vismara non ci sta e al 75' cerca il gol con De Angelis ma Nobile respinge in angolo. Un minuto dopo il portiere ospite non può nulla sul tiro da fuori area di Camillini: 2-3.

Prossimo match in casa, domenica 6 marzo alle ore 11:00 contro LMV Urbino Calcio.

GABICCE GRADARA: Nobile, Andreani (1' s.t. Moutatahhir), Bacchini (26' s.t. Franca) , Mancini, Semprini, Morini, Fuzzi, Finotti, (22' s.t. Panariello), Giangregorio (1' s.t. Petese ) Battistelli (1' s.t. Gaggi), Bacchini. All. Magi.

GIOVANISSIMI 2008

Gabicce Gradara – Urbania 11-0

Partita senza storia: sei reti nella prima frazione e cinque nella seconda. Sono andati a segno Terenzi (4), Andruccioli (2), Guidi, Colombari, Ricci, Rossini, Bana: le reti sono arrivate da azioni corali. La squadra di Gaudenzi, disinvolta e sbarazzina, ha mostrato coralità nella manovra, ricerca con buoni risultati dell’uno contro uno e del fraseggio. Un successo che serve per aumentare l’autostima e la voglia di allenarsi.

Prossimo match domenica mattina in trasferta contro la New Academy.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (Rossi M.), Ricci (Bana), Rossi G. Annibalini, Fray (Ciro), Luzzi (Sciuto), Colombari, Terenzi (Andruccioli), Guidi, Rossini (Gasperini). A disp: Arduini. All. Gaudenzi.