Imprese, crescono i fallimenti in provincia. In prima fila i servizi di alloggio e ristorazione

Attualità

Rimini

| 11:40 - 01 Marzo 2022

Nel 2021 sono state aperte 51 procedure fallimentari.

Crescita annua delle imprese che hanno aperto una procedura fallimentare nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, secondo i dati Infocamere-Movimprese relativi ai fallimenti dell'anno 2021, anno fortemente caratterizzato dalla situazione pandemica. Numeri, comunque, inferiori sia a quelli dell'anno pre-pandemico 2019 sia, più in generale, alla media annua del periodo 2015-2020. A livello settoriale, le procedure fallimentari hanno maggiormente colpito il commercio, l'alloggio e ristorazione e le attività immobiliari, e, come forma giuridica, le società di capitale. L'indice di fallimento risulta essere in linea con quello regionale e nazionale.



Nell'anno 2021 nel territorio Romagna (Forlì-Cesena e Rimini) sono state aperte 118 procedure fallimentari, con una crescita, rispetto all'anno 2020 (103 aperture), del 14,6%; nel complesso, comunque, gli eventi fallimentari aperti nel 2021 risultano inferiori sia a quelli dell'anno pre-pandemico 2019 (130 aperture) sia, in generale, alla media annua del periodo 2015-2020 (153 aperture all'anno).

I Fallimenti di impresa: focus provinciale Rimini

Nel 2021 in provincia di Rimini sono state aperte 51 procedure fallimentari, con una crescita, rispetto all'anno 2020 (44 aperture), del 15,9%; nel complesso, comunque, gli eventi fallimentari aperti nel 2021 risultano inferiori sia a quelli dell'anno pre-pandemico 2019 (64 aperture) sia, in generale, alla media annua del periodo 2015-2020 (79 aperture all'anno).

I fallimenti hanno interessato, principalmente, i seguenti settori; nell'ordine, i servizi di alloggio e ristorazione, con 11 imprese, il commercio, con 10, le attività immobiliari, con 6, il manifatturiero, con 5, le attività artistiche, sportive e di divertimento, con 4, e il settore noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese, sempre con 4.

Con riferimento alla natura giuridica, ben 40 procedure sono state aperte nei confronti delle società di capitale (78,4% del totale) mentre società di persone e imprese individuali sono state caratterizzate, rispettivamente, da 7 e 4 eventi fallimentari.

Per ciò che concerne, infine, l'indice di fallimento, calcolato come rapporto tra il numero delle procedure aperte nell'anno e lo stock di imprese registrate, si evidenzia come la provincia di Rimini occupa la sesta posizione a livello regionale (dopo Ravenna, Forlì-Cesena, Modena, Ferrara e Parma), con 1,3 fallimenti aperti ogni 1.000 imprese registrate; tale incidenza risulta lievemente inferiore sia a quella regionale sia al dato nazionale (1,4 in entrambi i territori).