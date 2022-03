Ucraina, anche a Novafeltria un punto di raccolta per aiuti umanitari

Attualità

Novafeltria

| 11:23 - 01 Marzo 2022

Bandiera dell'Ucraina.

Il Consiglio comunale di Novafeltria si è organizzato per sostenere il popolo ucraino. La comunità si è dimostrata subito attiva e alcune associazioni, in particolare Il Borgo della Pace, Tana Libera Tutti e Alta Valmarecchia Soccorso (AVS), si sono subito collegate al sistema di raccolta di beni utili attivata sul riminese grazie al corridoio umanitario ottenuto dal corriere Post Service di Rimini.

Quindi è possibile lasciare generi alimentari pronti all’uso, coperte e vestiti caldi, nel punto di raccolta presso la sede di “Tana Libera Tutti” a Ca’ del Vento di Novafeltria che poi provvederà a trasportare gli aiuti a Rimini.



Anche la rete delle farmacie dell’Alta Valmarecchia si è resa subito disponibile a raccogliere medicinali e prodotti sanitari e con la Caritas diocesana il comune è in dialogo per capire come poter dare asilo ai profughi e consentire l’accoglienza in Italia a chi sta vivendo i rischi della guerra.

Questo è il materiale di cui al momento c'è più necessità:

- Medicinali e medicazioni (medicinali generici, garze, cerotti, disinfettanti ecc.);

- Generi alimentari pronti per l’uso;

- Candele, accendini;

- Pannolini/assorbenti;

- Materiale monouso (piatti, bicchieri ecc.);

- Materiale per accampamento (sacchi a pelo, torce ecc..).

"La nostra comunità sta dimostrato ancora una volta di essere capace di grandi gesti di generosità." si legge nella nota del comune "Ringraziamo chi ha donato e chi vorrà farlo: in questo momento c’è bisogno dell’aiuto di tutti."



Per informazioni sulle modalità di raccolta:

URP Comune Novafeltria 0541 845619

Paola Fesani cell. 3398399277

Maria Letizia Valli cell. 331 3047456