Calcio Promozione, Gambettola: esonerato Freschi. Squadra a Bernacci

| 10:40 - 01 Marzo 2022

Marco Bernacci (foto FB del club).

Dopo la camorosa sconftta sul campo del Verucchio per 2-1, con la sqadra di casa in dieci per più di un tempo, il Gambettola ha esonerato il tecnico Federico Freschi affidando la squadra a Marco Bernacci che intraprende così la carriera di allenatore appendendo le scarpette al chiodo. Il battesimo del nuovo allenatore avverrà nel big match casalingo di domenica prossima contro la capolista Torconca, avanti di sette punti (ma in mezzo c'è il Pietracuta). Una sorta di crocevia della stagione del Gambettola che spera ancora di giocarsi il primo posto e dunque la promozione diretta (le quattro squadre alle spalle fanno i playoff).

Giorgio Screpis, ma con Bernacci in panchina e non più in campo la squadra non perde nel suo potenziale offensivo?

“Bernacci è motivato, un personaggio carismatico e conosce bene lo spogliatoio – spiega il ds– ha voglia di mettersi in gioco e intraprendere una nuova carriera e questo suono nuovo entusiasmo sarà contagioso e andrà a beneficio di tutti i compagni. Sono convinto che sia la scelta giusta. In attacco tenete conto che recuperiamo a tempo pieno Spadaro e sono pronti al rientro Radoi e Pasini”.

Cosa non è andato per il verso giusto a Verucchio?

“Sono ancora arrabbiato nero. Ci siamo mangiati tante occasioni da gol, ma soprattutto abbiamo peccato sotto il profilo dell’atteggiamento”.