A Rimini ecco Novavax, il vaccino anti covid per gli indecisi

Attualità

Rimini

| 09:11 - 01 Marzo 2022

È la settimana di Novavax. Sono arrivate nel weekend a Rimini, e nel resto della regione le prime scorte del nuovo vaccino anti covid che in tanti sperano possa convincere anche gli ultimi indecisi che potrebbero considerarlo più "tradizionale", e sicuro, rispetto ai vaccini a mRNa, come Pfizer e Moderna, e a quelli a vettore virale, come AstraZeneca e Johnson & Johnson. Al momento sono 59 nel riminese le prenotazioni. Nell'Open day regionale di sabato dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni) organizzato da Regione e Aziende sanitarie sono state effettuate 2.596 vaccinazioni in totale: a Rimini 243 di cui 125 ai bambini.