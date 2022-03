Aiuti per l'Ucraina, due punti di raccolta a Bellaria e San Marino

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:30 - 01 Marzo 2022

Il video omaggio all'Ucraina durante il Premio Panzini a Bellaria.

Oggi, martedì 1 marzo, presso i locali comunali di piazza Falcone e Borsellino a Bellaria – le sale che accolgono il posto estivo della Polizia di Stato - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 l’Amministrazione ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità e di materiale urgente a beneficio della popolazione ucraina.



I beni maggiormente necessari sono, in questo momento, i medicinali di vario tipo - anche semplici: quali garze, bende e disinfettanti, siringhe o cassette di primo soccorso - e i generi alimentari pronti all’uso - ad esempio legumi, cibi in scatola, merendine: in generale, cibo a lunga conservazione o che comunque non richieda necessariamente una cottura.



Il materiale raccolto a Bellaria Igea Marina sarà poi trasferito al Post Service di Rimini, che a sua volta si occuperà del trasporto dello stesso in Ucraina grazie all’ottenimento di un ‘corridoio verde’ che conduce al confine.

Anche a San Marino è attiva una raccolta di aiuti da inviare in Ucraina. A darne notizia il Consolato Onorario d’Ucraina a San Marino per voce del console Andrea Negri. La richiesta è soprattutto di medicinali di primo soccorso, alimentari in scatola, indumenti, elmetti e coperte. Per informazioni si può contattare 334 5288230, consolatoucrainarsm@alice.sm