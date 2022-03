Ucraina, San Marino condanna l'aggressione e si allinea alle sanzioni europee

Attualità

Repubblica San Marino

| 07:36 - 01 Marzo 2022

Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino Luca Beccari.

Sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina, "vogliamo ribadire innanzitutto la nostra posizione, già espressa in sede Onu, Osce e Consiglio d'Europa: una profonda preoccupazione per i fatti che si stanno susseguendo e una ferma condanna a quella che è l'aggressione militare delle forze russe in Ucraina". Così il Segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, Luca Beccari alla luce della riunione di lunedì del Congresso di Stato. "Il nostro primo pensiero - osserva - va alla popolazione ucraina e a tutte le persone che in questo momento devono fare il conto con la guerra e le sue conseguenze". Sul fronte delle sanzioni alla Russia, viene evidenziato, San Marino si allinea alle posizioni dell'Unione Europea e dai suoi Stati membri. "Stante la nostra condizione di paese enclave - sottolinea Beccari - abbiamo deciso di accogliere le stesse" misure e" adottare un decreto legge che da la possibilità al Congresso di Stato di applicare sanzioni internazionali al di fuori delle normative anti-riciclaggio e anti-terrorismo presenti nel nostro ordinamento e aggiornate nel 2019. Le sanzioni - commenta - impatteranno naturalmente anche sulla nostra economia e in diversi settori, ma la Repubblica di San Marino non può in questo momento far mancare il suo supporto a quella che consideriamo una violazione dell'impianto democratico alla base degli stati moderni". Sul versante umanitario, argomenta il Segretario di Stato per gli Affari Esteri del Titano, si va verso "una modifica alle normative sui permessi di soggiorno, per rendere più semplice la possibilità di dare asilo o ospitare per periodi temporanei famiglie congiunte di residenti ucraini che vivono a San Marino o bambini che avranno bisogno di essere accolti, mediante la formula di corridoi umanitari".

Ad ogni modo, puntualizza Beccari, "la Repubblica di San Marino è e rimane un paese neutrale, ma la nostra è una neutralità attiva, che difende principi per noi fondamentali, gli stessi che hanno garantito negli anni la sopravvivenza della nostra Repubblica. In particolare il diritto internazionale, il riconoscimento della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati, così come la tutela dei diritti umani e dei principi d'espressione democratica, sono per noi inderogabili. La nostra neutralità attiva - conclude - non può in nessun caso ammettere o tollerare espressioni di guerra, che respingiamo dunque con forza".











(Ansa)