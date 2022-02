Lite in strada, uomo colpito in testa con uno scalpello. Arrestato 54enne

Cronaca

Cattolica

| 19:24 - 28 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

La lite, uno scalpello da muratore e la ferita alla testa. Mattinata di sangue quella di sabato in via Francesca da Rimini, a Cattolica, dove un 38enne, mentre stava raggiungendo la casa della nipote, è stato aggredito da un 54enne al termine di una lite nata per futili motivi. La violenza sarebbe esplosa nella tarda mattinata, quando i due avrebbero cominciato a discutere. Il 54enne, residente in uno dei condomini dell’Acer, avrebbe sbarrato la strada al 38enne, col quale c’erano state vecchie ruggini, per poi insultarlo. Dalle parole ai fatti il passo sarebbe stato brevissimo e l'aggressore avrebbe estratto uno scalpello, ferendo alla testa e al collo la vittima. Sul posto sono arrivati i carabinieri che, nel tentativo di frapporsi tra i due uomini, sono rimasti contusi. Il 38enne è stato soccorso da un equipaggio del 118 e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Cervesi, dove i medici gli hanno medicato la ferita con 12 punti di sutura. Il 54enne, anche lui medicato con 5 punti di sutura, è stato invece bloccato dai militari e arrestato. Deve rispondere dell'accusa di lesioni aggravate.