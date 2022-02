Bivacco notturno in lavanderia: ragazzini ripresi dalla telecamere

Cronaca

Morciano di Romagna

| 18:04 - 28 Febbraio 2022

Un fermoimmagine del video di sorveglianza.

Una bravata, un modo diverso e piuttosto particolare per divertirsi in una fredda serata di fine febbraio. Così un gruppo di adolescenti ha deciso di passare il sabato sera nel locale della lavanderia "Il Delfino" di Morciano di Romagna, in via Ugo Foscolo: i giovani hanno causato diversi danni, entrando con le biciclette, inserendo oggetti nei macchinari, appiccando fuoco sul marciapiede con alcol a disposizione dei clienti, piedi sul tavolo, e giocando con alcuni cestelli dei panni. Una bravata senza conseguenze, che non è però piaciuta al titolare dell’attività, che ha inoltrato il video delle telecamere di sicurezza ai carabinieri e alla nostra redazione.