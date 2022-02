Covid San Marino, nell’ultima settimana registrati 263 nuovi casi, nessun decesso

Attualità

Repubblica San Marino

| 18:02 - 28 Febbraio 2022

Covid San Marino, i dati del 28 febbraio 2022.

Nella Repubblica di San Marino, secondo quanto riferisce l’ISS, i positivi attivi al coronavirus a continuano a calare, sono infatti 263 rilevati nella settimana che va dal 21 al 27 febbraio. Tra questi 45 sono stati rilevati nel finesettimana, superati dalle 74 guarigioni. Le ospedalizzazioni restano stabili a 3 unità. Nessun ricoverato per Covid si trova in terapia intensiva. I pazienti seguiti al proprio domicilio sono 260. Non si registrano nuovi decessi.



Campagna vaccinale antiCOVID



Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 69.935 di cui 24.072 persone vaccinate con la prima dose e 26.321 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario 81,01% della popolazione vaccinabile residente con o più di 5 anni.

Sono 19.542 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 64,55% della popolazione residente vaccinabile con o più di 12 anni.