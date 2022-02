Riccione verso il voto, Claudio Cecchetto lancia il simbolo della sua sua lista civica firmato da Lodola

Attualità

Riccione

17:38 - 28 Febbraio 2022

Cecchetto, Lopdola e il simbolo della lista.

Non ha ancora svelato se intenda correre in prima persona come candidato sindaco in vista delle prossime elezioni comunali ma dopo essere comparso su diversi manifesti affissi per i viali della Perla Verde, con la scritta 'Riccione che spettacolo' lo scorso dicembre; avere lanciato un sondaggio lo scorso gennaio; avere preso la residenza nel comune romagnolo giusto lo scorso 21 febbraio e avere parlato con un po' tutte le forze politiche in campo, adesso Claudio Cecchetto - già in lizza per lo scranno di sindaco nella vicina Misano - presenta il simbolo della sua lista civica per la tornata amministrativa riccionese.

"Sono felice di presentarvi il simbolo della mia lista civica per Riccione 2022 - scrive sulla sua pagina Facebook il talent scout, artista e produttore discografico - è stato disegnato dall'artista Marco Lodola e finalizzato da Sergio Pappalettera di Prodesign. Con Marco Lodola - aggiunge prima di sottolineare Ps #NoWar - anche l'arte contemporanea diventa protagonista elettorale di Riccione 2022".



In particolare, spiega Cecchetto in un lungo post, "il simbolo è stato pensato e realizzato per essere una metafora, un vero e proprio racconto, per essere parlante, significativo. 'Le faccine' di Marco Lodola sono diventate negli anni, una delle immagini iconiche di questo grande e modernissimo artista. Perfette per raccontare quanto per noi sia importate l'individualità e la coesione tra persone. Tutti i colori e gli abiti dei personaggi indicano la ricchezza della diversità e la potenza generativa dell'inclusione. Insieme - aggiunge - guardiamo nella stessa direzione per il bene della città dove si vive, si lavora, si crescono i propri figli e si accolgono gli ospiti da tutto il mondo. L'onda è azzurra - prosegue - come il nostro mare ed è anche il colore della nostra città. Riccione tutto l'anno è al centro del simbolo e al centro del nostro programma. Il mare d'estate e d'inverno".

Inoltre, scrive Cecchetto in un altro passaggio, "Riccione deve tornare ad essere un esempio ispirazionale. Un luogo dove le cose accadono per prime, un posto da vivere come si vive una novità, l'anteprima di qualcosa di sorprendente, ingaggiante, desiderabile, avanti. L'onda porta avanti. Coloriamo le elezioni - conclude - Coloriamo la nostra città. Ridiventiamo Riccione!"