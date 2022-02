Argento per Massart Noah della Boxe Santarcangelo ai Campionati Regionali Youth

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:12 - 28 Febbraio 2022

Noah Massart con il coach Tiziano Scarpellini.

Venerdì sera (25 febbraio) sul ring della palestra dello stadio Mirabello di Reggio Emilia è iniziato il torneo boxe esordienti riservato agli schoolboys junior e youth (pugili tra i 13 e 18 anni)

Per la boxe Santarcangelo ha partecipato il giovane Massart Noah, youth nella categoria 63.5kg, contesa fra quattro pugili.

Massart ha vinto la semifinale contro il pugile della Second Out di Reggio Emilia Nardi Tommaso con un netto 3-0, infliggendogli anche un conteggio.

Niente da fare purtroppo per il titolo di Campione regionale in finale contro il pari peso Giulio Lo Votrico della boxe 'Le Torri' di Bologna, disputatasi nella giornata di sabato e che ha visto trionfare il bolognese solamente ai punti (2-1), in un match intenso ed equilibrato.



"Un peccato" commenta il match il maestro della boxe Santarcangelo Tiziano Scarpellini "Massart è sempre stato costantemente all'attacco. Ne usciamo comunque a testa alta, la medaglia d'argento è solo l'inizio di una bella carriera per il nostro Noah".



Fuori torneo invece l'Elite 67 kili Sacchetti Michele (6 vittorie, 2 pari, 3 sconfitte) che è stato sconfitto sempre ai punti nella giornata di venerdi da Giannotti Giacomo della Reggiana Boxe. "Il verdetto di parità sarebbe stato più che giusto, visti i 2 richiami ufficiali inflitti al pugile di casa" commenta sempre Scarpellini.