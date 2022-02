Mir Tech e Live You Play insieme: a Rimini Fiera tutto sull'intrattenimento dal vivo

Attualità

Rimini

| 15:19 - 28 Febbraio 2022

Music Inside Rimini a Rimini Fiera.

La storica partnership tra Mir Tech, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group dedicata alle tecnologie audio, video, luci e broadcast e Live You Play, l'esclusivo programma che pone al centro il live show, è stata rinnovata anche per l'edizione 2022, dal 27 al 29 marzo alla fiera di Rimini.



L'area Live You Play di quest'anno si articolerà in cinque anime: l'area con il grande Palco motorizzato ed esibizioni continue di una band live, il padiglione broadcast di Amg e la sezione commerciale Live You Sell e, new entry dal punto di vista dei sistemi audio, il mondo dell'audio immersivo e il 'contest colonne'.



Il live entertainment sarà protagonista grazie ad un palco robotizzato sul quale si alterneranno mixer, sistemi audio e virtual show in movimento che verranno esaltati nel corso delle esibizioni della band Pop Deluxe.



L'area Broadcast per l'occasione allestirà due spazi distinti dedicati al live e ad uno studio TV. Addetti ai lavori e appassionati avranno inoltre accesso allo spazio Live You Sell, un "second-hand market", con occasioni di seconda mano da vendere o reperire.