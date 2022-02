Martedì grasso ColorCoriandolo torna in piazza Malatesta dopo il successo del weekend

Eventi

| 15:06 - 28 Febbraio 2022

La giostra francese nel centro storico di Rimini.

Martedì 1° marzo, martedì grasso, il centro storico di Rimini si anima con giocolieri, musicisti e acrobati, per festeggiare insieme vestiti in maschera. Dopo i festeggiamenti di ieri, torna infatti ColorCoriandolo, il Carnevale di piazza che quest’anno si svolge nella nuova piazza Malatesta, organizzato da Made Officina Creativa, in cui la piazza, arricchita dalla presenza della giostra francese, sarà il punto di ritrovo per famiglie e bambini. Un intrattenimento diffuso e itinerante che prevede una Brass Band di otto variopinti musicisti accompagnati da acrobati e giullari nel centro storico di Rimini. Nel pomeriggio di martedì 1° marzo (ore 15-18 circa) allo spettacolo si aggiungerà una suggestiva performance dal titolo 'Le ali dei sogni', con artisti sui trampoli che volteggeranno sulle note di un violino suonato dal vivo.