Polizia locale bassa Valmarecchia, nel 2021 numeri in netta crescita: oltre 7mila interventi sul territorio

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 14:40 - 28 Febbraio 2022

Numeri della polizia Locale bassa Valmarecchia.

Con oltre 7mila interventi effettuati sul territorio della bassa Valmarecchia nel 2021, torna a crescere l'attività ordinaria della Polizia locale a Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, dopo un 2020 pesantemente segnato dall'emergenza Covid-19 e nonostante il perdurare della pandemia.

Le misure di contrasto alla diffusione dei contagi hanno impegnato anche quest’anno la Polizia locale, che ha partecipato ai servizi aggiuntivi di ordine pubblico coordinati dalla Questura ed effettuato controlli per un totale di 175 pattuglie: 1.090 le verifiche sulle persone, 473 quelle sugli esercizi pubblici e 25 le sanzioni.

Per quanto riguarda invece l'attività ordinaria relativa alla circolazione stradale, i numeri raggiungono livelli superiori a quelli del 2019, prima della pandemia: sono 1.352 le pattuglie effettuate nel corso del 2021, con 2.659 veicoli controllati e il recupero di sei mezzi oggetto di furto. Crescono sensibilmente anche i posti di controllo, che toccano quota 584, compresi 288 con strumentazione elettronica per l’accertamento della velocità, 42 per il monitoraggio del traffico pesante e 25 relativi alle disposizioni del “Piano aria” regionale.

In aumento rispetto alle 6.900 del 2019 anche le violazioni al Codice della strada: 7.601 quelle accertate a fine 2021, di cui 3.678 non riferite alla sosta e 1.562 rilevate con l'ausilio di strumentazione elettronica. In calo, invece, sia le sanzioni per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato del centro storico di Santarcangelo – 1.246 le violazioni rilevate dalle telecamere – sia le sanzioni amministrative, che sono 127 di cui 62 per abbandono di rifiuti, accertate anche grazie alla collaborazione con le Guardie ecozoofile dell’associazione Accademia Kronos.

Dopo la diminuzione del 2020 (erano 110), tornano ad aumentare gli incidenti stradali rilevati dalla Polizia locale nei tre Comuni – arrivati a 127 di cui 68 con feriti – dato comunque inferiore a quello del 2019 (148). Le strade interessate dal maggior numero di incidenti sono la via Emilia nel tratto interno al centro abitato di Santarcangelo (26), via Trasversale Marecchia (14) e la Marecchiese (13 incidenti tra Santarcangelo e Verucchio). In netta diminuzione le patenti ritirate, che si fermano a 17 contro le 43 del 2020 e le 79 del 2019.

Al di là della viabilità, sono diversi gli indicatori che dimostrano l'attenzione della Polizia locale per il territorio: i controlli all’entrata e all’uscita dalle scuole, ad esempio, crescono notevolmente, arrivando a 255 rispetto ai 60 del 2020. Nel frattempo è ripartita l’attività di educazione stradale, con 80 ore di lezione per 44 classi dei tre Comuni. Rientrano nell'attività di presidio del territorio anche 329 interventi per schiamazzi e rumori notturni, 112 servizi ai mercati, 62 interventi per manifestazioni sportive, istituzionali o religiose, 34 per insediamenti abusivi di carovane nomadi.



Significativa la formazione del personale



Il 2021 ha visto anche un impegno significativo sulla formazione del personale, per un totale di 581 ore, e l'implementazione di diversi progetti di rilievo. Tra questi il sistema di videosorveglianza urbana, pienamente in funzione, con 38 estrazioni di dati effettuate per attività d’indagine successiva al compimento di reati e oltre 50 segnalazioni relative al passaggio di veicoli sprovvisti di assicurazione.

La partecipazione a un bando regionale ha consentito di realizzare il progetto “sBandamenti” per la prevenzione del disagio giovanile, con un contributo di oltre 26mila euro sui 30mila complessivi. A Santarcangelo, invece, un contributo ministeriale di 16mila euro ha reso possibile l'avvio del progetto “Scuole sicure” per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l'adozione di un nuovo software gestionale da parte della Polizia locale ha consentito la completa digitalizzazione delle attività svolte, con un notevole risparmio di tempo a cittadini e liberi professionisti.