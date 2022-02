Rimini, l’assessore Kristian Gianfreda in partenza per l’Ucraina: ‘Capire la situazione di chi non può o non vuole scappare’

Attualità

Rimini

28 Febbraio 2022

Gianfreda in partenza per l'Ucraina.

Partirà domani, martedì 1 marzo, per Leopoli, città dell'Ucraina occidentale, a circa 70 km dal confine con la Polonia, l’assessore alla protezione sociale Kristian Gianfreda. Lo dichiara in un post sui social in cui, dopo aver raccontato il lavoro di solidarietà fatto nel week-end per le famiglie e il popolo tutto dell’Ucraina, con le piazze d’Italia pieneal grido di ‘no alla guerra’, racconta come “la voce della comunità nazionale e internazionale è stata forte, potente, sorprendente. Quella voce è forte perché unica ed è forte perché è la somma di milioni di quelle stesse parole. Io sono solo una di quelle voci”.



La decisione di Gianfreda



Ecco perché “ho deciso in queste ore di aggiungerci gambe e mani., mi recherò prima al confine polacco dove si stanno ammassando i profughi e quindi nella città ucraina per vedere e capire la situazione di chi non può o non vuole scappare”. In queste ore, spiega l'assessore, si stanno organizzando i primi corridoi umanitari ed "è venuto il momento di riprendere coscienza e zaino per aiutare chi ha bisogno, facendo quel poco o quel tanto che ognuno di noi può fare". Si tratta, aggiunge, del "primo confitto visto, raccontato e provato nel proprio quotidiano da due generazioni di italiani", che "ieri hanno letto e sentito una parola antica e quasi sconosciuta nello stesso tempo: nucleare". Insomma, "questa è la guerra delle due generazioni che hanno conosciuto solo la pace. Ma questo- conclude- non vuol dire stare in casa riparati nelle proprie certezze".